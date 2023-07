Kira yardımı mı TOKİ desteği mi ???

3 milyon memur var yaklaşık. Diyelim ki kira yardımını hadi 5bin lira verdi. Her ay ne olur ? 15 milyar. Bu ek parayı nerden bulacak hükümet. Tabiki tüm vergiler falan 3-4 kat artacak. Tabiki kiralar da fırlayacak. Sonuç yine hüsran. Hükümet de iş bilen makam sahibi kalmadı zaten. Onlar iş bilmiyor da sendikada 2 tane akıllı adam yok mu. Ne talep ettiğini bile bilmiyorlar. Halbuki hükümet kira yardımı yapmak yerine her ay tüm memurlardan 5bin lira TOKİ kesintisi yapsa hem her ay vereceği kira yardımına ilişkin 15milyar bütçede kalır hem de memurdan keseceği 5bin lira ile her ay bütçeye de ekstra 15 milyar daha girmiş gibi olur. Yani toplamda 30milyar memurlar için TOKİ ye kaynak oluşur. 1 TOKİ dairesinin devlete maliyeti diyelim 1 milyon olsun. Her ay çekilişle 30bin memur evine oturur. Memurlara yılda yaklaşık 350bin daire verilmiş olur. Siz ne dersiniz ?