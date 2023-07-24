Öğretmenler forumunu sabote eden kişileri ifşa ediyorum

Türkiye?de öğretmenlerin en yoğun olarak kullandığı memurlar net forumuna musallat olmuş bazı kişiler var. Bu kişiler; öğretmenlerin, okul yöneticilerinin hatta ilçe ve il yöneticilerinin de kullandığı eğitim forumunu, abuk sabuk şeyler yazarak çekilmez hale getiriyorlar.

Forumda eğitim, bilim, öğrenciler, okullar konuşulması gerekirken, bu kişiler, forumu radikal ve siyasi düşüncelerinin propaganda merkezi haline getirmiş durumda. Bilgileri, kültürleri ve düşünme yetenekleri yetersiz olan bu kişiler, öğretmenlik mesleğine yakışmayan davranışlar sergiliyorlar. Herhangi bir konuyu anlamaktan aciz oldukları için, yazışmaları da seviyesiz, kaba ve çirkin. Bu sorunlu kişilerin bazıları, çok eski yıllarda ve kolayca atandıkları için, öğretmenlerde veya memurlarda olması gereken niteliklerden de yoksunlar.

Forumu okuyan eğitimciler ve yöneticiler, maalesef bu kişilerin saçma sapan yorumlarına katlanmak zorunda kalıyor. Bu kişiler her konuya yazıyorlar ve o kadar çok kötü şeyler yazıyorlar ki, forumda neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt etmek neredeyse imkansız hale geliyor. Yanlışı doğru, doğruyu yanlış gösteriyorlar. Birçok kez sürü halinde linç yaptıkları da görülmüştür. Whatsapp, Telegram gibi uygulamalardan örgütlenerek bu saldırıyı gerçekleştirdikleri yönünde de şüpheler mevcuttur. Bu kişilerden ricamız, verdikleri rahatsızlığın farkına varmaları. Burası sizin kendi seviyenizdeki 3-5 kişiyle takılıp muhabbet edeceğiniz bir ortam değildir, burası Türkiye?nin öğretmenler forumudur..

İşte memurlar net öğretmenler forumunu sabote eden kişilerin üye adları:

(Not: Bazı üye adları tek bir kişiye ait olabilir. Üye adlarını değiştirseler de siz onların niteliksiz, seviyesiz, radikal, siyasi ve karamsar cümlelerini ayırt edebilirsiniz. Hangi üye adını aldıklarının bir önemi yok. )

Bulaşşıkk, Velocıraptor, Arizonalı, Ashil13, Euphratestigris, Uzmpskdan, Kuskusuz, Pelinin, Parsipal, Moiden, Feriduni, Şaşkın Tarihçi, Braveheart1234, Yökhukuk, Hugo.almeida, Kagiş

TOPLAM: 16

1,2 milyon eğitimcinin olduğu bir ülkede, binlerce eğitimcinin yazıştığı eğitim forumunu 16 kişinin sabote etmesine göz yummayacağız.