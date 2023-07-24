Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Temmuz 2023 22:01
Öğretmenler forumunu sabote eden kişileri ifşa ediyorum

Türkiye?de öğretmenlerin en yoğun olarak kullandığı memurlar net forumuna musallat olmuş bazı kişiler var. Bu kişiler; öğretmenlerin, okul yöneticilerinin hatta ilçe ve il yöneticilerinin de kullandığı eğitim forumunu, abuk sabuk şeyler yazarak çekilmez hale getiriyorlar.

Forumda eğitim, bilim, öğrenciler, okullar konuşulması gerekirken, bu kişiler, forumu radikal ve siyasi düşüncelerinin propaganda merkezi haline getirmiş durumda. Bilgileri, kültürleri ve düşünme yetenekleri yetersiz olan bu kişiler, öğretmenlik mesleğine yakışmayan davranışlar sergiliyorlar. Herhangi bir konuyu anlamaktan aciz oldukları için, yazışmaları da seviyesiz, kaba ve çirkin. Bu sorunlu kişilerin bazıları, çok eski yıllarda ve kolayca atandıkları için, öğretmenlerde veya memurlarda olması gereken niteliklerden de yoksunlar.

Forumu okuyan eğitimciler ve yöneticiler, maalesef bu kişilerin saçma sapan yorumlarına katlanmak zorunda kalıyor. Bu kişiler her konuya yazıyorlar ve o kadar çok kötü şeyler yazıyorlar ki, forumda neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt etmek neredeyse imkansız hale geliyor. Yanlışı doğru, doğruyu yanlış gösteriyorlar. Birçok kez sürü halinde linç yaptıkları da görülmüştür. Whatsapp, Telegram gibi uygulamalardan örgütlenerek bu saldırıyı gerçekleştirdikleri yönünde de şüpheler mevcuttur. Bu kişilerden ricamız, verdikleri rahatsızlığın farkına varmaları. Burası sizin kendi seviyenizdeki 3-5 kişiyle takılıp muhabbet edeceğiniz bir ortam değildir, burası Türkiye?nin öğretmenler forumudur..

İşte memurlar net öğretmenler forumunu sabote eden kişilerin üye adları:

(Not: Bazı üye adları tek bir kişiye ait olabilir. Üye adlarını değiştirseler de siz onların niteliksiz, seviyesiz, radikal, siyasi ve karamsar cümlelerini ayırt edebilirsiniz. Hangi üye adını aldıklarının bir önemi yok. )

Bulaşşıkk, Velocıraptor, Arizonalı, Ashil13, Euphratestigris, Uzmpskdan, Kuskusuz, Pelinin, Parsipal, Moiden, Feriduni, Şaşkın Tarihçi, Braveheart1234, Yökhukuk, Hugo.almeida, Kagiş

TOPLAM: 16

1,2 milyon eğitimcinin olduğu bir ülkede, binlerce eğitimcinin yazıştığı eğitim forumunu 16 kişinin sabote etmesine göz yummayacağız.


matematikogretmenii
Şef
24 Temmuz 2023 22:11
Memurlar.net zaten çok iyi çalışan bir platform değil. Forumda moderasyon neredeyse sıfıra yakın. Hiçbir yaptırım yok. Hiçbir kural yok. Böyle olması platformun suçu.

JackParker
Aday Memur
24 Temmuz 2023 22:12
Kuskusuzda IQ -3lerde. Hugo Almeida da kadın hakları, kadın güçlüdür , kadın tanrıdır , kadın üstündür gibi yalama tavırlarla kız düşürme peşinde. Onunda IQ - 1.5 filan

Rasyonel Egitim
24 Temmuz 2023 22:16

Öğretmenler odasında başınızda birisi bekliyor mu? Forum aylarca belki de bir yıldan uzun bir süre hiç editör olmadan da çalıştı. Pek önemli bir problem de yaşanmadı, gayet iyi gitti. Bence sorun editör veya site kaynaklı değil.

matematikogretmenii, 14 dk. önce
Memurlar.net zaten çok iyi çalışan bir platform değil. Forumda moderasyon neredeyse sıfıra yakın. Hiçbir yaptırım yok. Hiçbir kural yok. Böyle olması platformun suçu.

melcea
Genel Müdür
24 Temmuz 2023 22:21

Bir baska site daha var. Hepimiz biliriz. Orda en ufak bir haddini asan mesaj silinir. Uyelik de silinir. Orasiyla buranin dili cok ayri gercekten. Elbette herkes kendini bilmeli ama bilmeyenlerin de carsaf carsaf mesajlari durmamali bence. Uye sayilari bakimindan karsilastiramiyorum bilmedigim icin ama ona gore de editor sayisi artabilir. Mesela burada bir kisi vardi, es durumu yapanlara surekli hakaret ederdi. Ayni mesajlari o sitede de yazdi. 10 dk bile durmadi mesajlari. Aninda silindi. Bir daha kendisini de gormedim. Uyeligi mi silindi bilmiyorum.

Rasyonel Egitim, 9 dk. önce

Öğretmenler odasında başınızda birisi bekliyor mu? Forum aylarca belki de bir yıldan uzun bir süre hiç editör olmadan da çalıştı. Pek önemli bir problem de yaşanmadı, gayet iyi gitti. Bence sorun editör veya site kaynaklı değil.

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