Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Temmuz 2023 22:14
Yurtdışı Öğretmenlik Temsil Sınavı Sonuçları Neden Açıklanmıyor?
Mülakat sonuçlarını açıklamak için neyi bekliyorlar acaba anlamış değilim...

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