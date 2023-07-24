Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


24 Temmuz 2023 22:35
toplu sozlesme ve diyanet sen in talepleri nelerdir

Değerli hocalarım malum diyanet camiasını diyanet sen temsil ediyor masada Bu konuda net bilgileri bu başlık altında tartışalım Ben üyesi değilim

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