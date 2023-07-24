KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


24 Temmuz 2023 22:37
Farklı illerde zabıt icra cte başvurdum
Arkadaşlar farklı illerde başvuru yaptım. Bir ilde cte başvurdum. Diğer ikisininde icra ve zabıtı farklı bir ilde başvurdum. Diyelim cte asil yaptı. Diğer icra ve zabıt mülakatlarım olumsuz mu olur direkt. Asıl ben icra ve zabıtı istiyorum. İcra ve zabıt a kendi ilimde başvurdum. Cte farklı il.

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