Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Temmuz 2023 22:41
acil yardim

MRHB. 17 TEMMUZDA ÖĞRETMENİM EYT DİLEKÇE YAZIP TALEPTE BULUNDUM KAYMAKAMLIK ONAYI GELDİ. AMA SGK AKTİF ÇALIŞAN YAZIYOR İLÇEYE GİTTİM YAZDIK EMEKLİSİN DEDİLER İLİ ARADIM BİZDE YAZIN YOKKİ SGKYA BİLDİRELİM DEDİLER.SGKDA AKTİFOLDUĞUMDAN NE İLKSANDAN NE EMEKLİ İKRAMİYE ALAMAM ŞU DURUMDA GERÇİ EN AZ 3 HAFTA DEDİLER AMA SGKYA İŞLENİP ÇIKIŞ YAPILMAMIŞKİ?*


matematikogretmenii
Şef
24 Temmuz 2023 22:57
Okula gitmeyen yeğenim bile derdini daha güzel anlatıyor.

Feriduni
Şube Müdürü
24 Temmuz 2023 22:58
Çok haklısın. ;-)
matematikogretmenii, 1 saat önce
Okula gitmeyen yeğenim bile derdini daha güzel anlatıyor.

ismail murat
Aday Memur
24 Temmuz 2023 23:01

KAYBOL

matematikogretmenii, 1 saat önce
Okula gitmeyen yeğenim bile derdini daha güzel anlatıyor.

ismail murat
Aday Memur
24 Temmuz 2023 23:03

KAYBOLL

Feriduni, 1 saat önce
Çok haklısın. ;-)

Feriduni
Şube Müdürü
24 Temmuz 2023 23:17
Bari bunu doğru yazsaydınız!.. ;-))
ismail murat, 58 dk. önce

KAYBOLL


ismail murat
Aday Memur
24 Temmuz 2023 23:41

GO HOME ANLARSIN...

Feriduni, 44 dk. önce
Bari bunu doğru yazsaydınız!.. ;-))

ismail murat
Aday Memur
24 Temmuz 2023 23:43

ADINI BİLE DOĞRU YAZAMAYAN BANA AHKAM KESİYOR!!!!

ismail murat, 20 dk. önce

GO HOME ANLARSIN...

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