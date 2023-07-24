KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


24 Temmuz 2023 23:02
Puan mi torpil mi
Birşey danismak istiyorum sizce kpss atamaların da torpil mi gerek puan mi gerçekten merak ediyorum.

Erdem.Dgn
Aday Memur
24 Temmuz 2023 23:46

Merkezi atamada puan, açıktan atamada torpil

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