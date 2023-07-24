Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Temmuz 2023 23:08
İl içi tayin

İlçede ilişiği kestikten sonra diğer ilçede aynı gün başlamak mı gerekiyor? İki okul arası bayağı mesafe var 1 günde halletmek imkansız gibi bilgisi olan var mı acaba ?


melcea
Genel Müdür
24 Temmuz 2023 23:10

Yolluk alinamayan, birbirinin devami niteliginde bir ilceye gidecekseniz, en gec izleyen is gunu baslarsiniz. Yolluk alinabilen ilceye tayininiz ciktiysa 15 gun sureniz var.


melcea
Genel Müdür
24 Temmuz 2023 23:12

Izleyen is gunu: Pazartesi kesip, Sali baslanir.Sali kesip Carsamba baslanir. Carsamba kesip Persembe baslanir.Persembe kesip Cuma baslanir. Cuma kesip Pazartesi baslanir.

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