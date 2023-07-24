Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Temmuz 2023 23:13
Nakil bildirim kağıdını kaybettim ne olur?
Merhabalar ilişik kestikten sonra verilen personel nakil bildirimi kağıdını kaybettim bulamıyorum.. Hala ilişik kestiğim ildeyim 2 gün sonra başlama yapmam lazım.. Nasıl bir yol izlemeliyim personel deki nüshadan aslı gibidir yaparlar mı acaba yada bundan ötürü Bi ceza alır mıyım?

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