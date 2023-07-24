Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


24 Temmuz 2023 23:33
Yks Tercihleri
Herkese merhaba üniversite tercihleri için bildiğiniz iyi iş bulabilen tavsiye edebileceğiniz bölümler var mı? Şimdiden teşekkürler.

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