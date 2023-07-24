Ali Beyin zam çıkışı???

Seçimden önce neredeyse zam vermeyin bile diyebilecek bir psikoloji de iken, mitingte gibi çıkıp konuşurken ne oldu da birden 2 yıl için %110 gibi bir oran isteyiverdi Başkan Bey. Planlanan gene ne ???

Seçimden önce neredeyse zam vermeyin bile diyebilecek bir psikoloji de iken, mitingte gibi çıkıp konuşurken ne oldu da birden 2 yıl için %110 gibi bir oran isteyiverdi Başkan Bey. Planlanan gene ne ???