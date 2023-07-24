Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Temmuz 2023 23:45
EMEKLİLİK SGK

17 TEMMUZDA ÖĞRETMENİM EYT DİLEKÇE YAZIP TALEPTE BULUNDUM KAYMAKAMLIK ONAYI GELDİ. AMA SGK AKTİF ÇALIŞAN YAZIYOR İLÇEYE GİTTİM YAZDIK EMEKLİSİN DEDİLER İLİ ARADIM BİZDE YAZIN YOK Kİ SGK YA BİLDİRELİM DEDİLER. SGK DA AKTİF OLDUĞUMDAN NE İLKSANDAN NE EMEKLİ İKRAMİYE ALAMAM ŞU DURUMDA GERÇİ EN AZ 3 HAFTA DEDİLER AMA SGKYA İŞLENİP ÇIKIŞ YAPILMAMIŞ Kİ?*NE YAPMALIYIM??


Yamyamav
Memur
24 Temmuz 2023 23:48

SGK ya gitmelisin hocam. Neden aktifsin acaba yazın yazıldığı halde


Yamyamav
Memur
24 Temmuz 2023 23:49

Ya da ilçeden yazı ile gitmemiş de olabilir.

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