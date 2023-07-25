İcra ile ilgili bilgi talep ediyorum

Sevgili dostlar benim bir dosyam var. Borcu 90bin kusur. Ama her ay 1500 gibi faiz işliyor. Bu faizi durdurmanın bir yolu yok mudur? Kesilmeye başlayacak. Kesilince de faiz işlemeye devam ediyor mu?

Bir de kesilinler önce faiz için mi kesilir? Cevaplarınız için simdiden teşekkür ederim.

Bir de dosya için nasıl bir yol izlemeliyim? Avukat da anlaşmaya yanaşmıyor. Zaten kesilecekmis diyor hanımefendi.