Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Temmuz 2023 00:17
İcra ile ilgili bilgi talep ediyorum

Sevgili dostlar benim bir dosyam var. Borcu 90bin kusur. Ama her ay 1500 gibi faiz işliyor. Bu faizi durdurmanın bir yolu yok mudur? Kesilmeye başlayacak. Kesilince de faiz işlemeye devam ediyor mu?

Bir de kesilinler önce faiz için mi kesilir? Cevaplarınız için simdiden teşekkür ederim.

Bir de dosya için nasıl bir yol izlemeliyim? Avukat da anlaşmaya yanaşmıyor. Zaten kesilecekmis diyor hanımefendi.


JackParker
Aday Memur
25 Temmuz 2023 00:25
1) Borç bitene kadar faiz işlemeye devam eder 2) Kısmi ödemeler faiz ve masraflardan düşer 3) tek yolu dosyanın tamamını ödemek

Yamyamav
Memur
25 Temmuz 2023 00:35

Teşekkür ederim cevabınız için.

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