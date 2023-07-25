İkm adliyeye geçiş

Arkadaşlar net bir cevap alamadım hiçbir yerden. İnfaz koruma olan biri. Zabıt katipliği alımı olduğu zaman başvuru yapıp kazandığı taktirde ikm den istifa Edip adliyede göreve başlayabilir mi. Cezaevi katipliği değil zabıt katipliği?

Arkadaşlar net bir cevap alamadım hiçbir yerden. İnfaz koruma olan biri. Zabıt katipliği alımı olduğu zaman başvuru yapıp kazandığı taktirde ikm den istifa Edip adliyede göreve başlayabilir mi. Cezaevi katipliği değil zabıt katipliği?