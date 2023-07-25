Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Temmuz 2023 00:28
İkm adliyeye geçiş
Arkadaşlar net bir cevap alamadım hiçbir yerden. İnfaz koruma olan biri. Zabıt katipliği alımı olduğu zaman başvuru yapıp kazandığı taktirde ikm den istifa Edip adliyede göreve başlayabilir mi. Cezaevi katipliği değil zabıt katipliği?

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