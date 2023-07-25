İcra avukat arkadaşlar bakarmisiniz

4 yıl once benden kaynaklı ufak bir kaza yaptım benim kasko sigortam ödedi gitti unuttum bile bu mayıs ayında adam beni bir avukata vermiş ilamsiz icra takipe...sorum bu 4 yıldan sonra böyle birsey yapabilir mi güya arac mağduriyet tazminati.itiraz ettim icra durdu.bundan sonraki süreç ne olur

4 yıl once benden kaynaklı ufak bir kaza yaptım benim kasko sigortam ödedi gitti unuttum bile bu mayıs ayında adam beni bir avukata vermiş ilamsiz icra takipe...sorum bu 4 yıldan sonra böyle birsey yapabilir mi güya arac mağduriyet tazminati.itiraz ettim icra durdu.bundan sonraki süreç ne olur