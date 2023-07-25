Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Temmuz 2023 01:21
Maaş farkı ne zaman yatacak?

Bana hala yatmadı sizce bir sorun mu var?


Abıhayat2
Aday Memur
25 Temmuz 2023 01:26
Aynı kurumdaki arkadaşlarına da yatmadiysa sorun yok ay sonuna kadar yatar. Tek sana yatmadiysa muhasebe memurunu uykusundan uyandırın
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