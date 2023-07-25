Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Temmuz 2023 03:59
Ücretli öğretmenlik hizmet birleştirme hakkında sorum var

Merhaba. İstanbul ataşehir ilçesinde ücretli öğretmenlik yapmıştım. sigortaya kayıtlı 50 gün faal çalışma sürem var . Kaç puan getirir? Hizmet birleştirme yapmaya değer mi sizce?

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