Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Temmuz 2023 04:42
Polisleri vuran Suriyeli serbest

Mersin'de geçtiğimiz sene iki narkotik polisini pompalı tüfekle vuran Suriyeli 2 torbacı 6 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Biz ne icin varız ? Neye çabalıyoruz?

Malum 15 temmuzdan sonra askerin şehir içindeki yetki alanı vs azaltıldı ve polisin şehir içindeki yetkisi arttırıldı.

Kötülük olsun diye demiyorum Hakkari'de bir kadın köylüyü terörist sana uzman cavusumuz ateş etmiş ve kadını öldürmüştü tsk sahip çıkmış ve uzman çavuş erbest kalmisti ve bundan mutluluk duydugumu söyleyebilirim. Kurumun sana sahip çıkıyor neyse torbacilari koruyanlarin eski bilmem ne bakanı olduğunu Ankara narkotiktekiler daha iyi bilir..

Haber link:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.yenicaggazetesi.com.tr/service/amp/uyusturucu-kacakcisi-suriyeliler-sadece-6-ay-tutuklu-kaldi-baris-pehlivan-ortaya-678844h.htm&ved=2ahUKEwjdhMLd26iAAxWhRPEDHdKOCHoQFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw2DoW5182u9T8mXbp25Eavx

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