Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Temmuz 2023 06:57
Tıbbi sekreter servis nöbeti

Ocak ayında atandım 4b li tıbbi sekreterim mesai saatleri dışında(16:00-08:00) 16 saat yataklı servislerde nöbetci sekreter olarak çalışıyorum. tek çalışarak bütün servislerin işini yapıyorum ve çok yoğun oluyor daha önce hastanede böyle bir birim yokmuş yeni kurulmuş normalde yataklı servislerde gece sekreter bulunur mu benzer şekilde çalışan varmı

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