Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Temmuz 2023 08:03
Öğretmen Arkadaşlar Aman Dikkat. Merkez Bankası'ndan kredi ve kredi kartı kararı !

Kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89'a yükseltildi.

Maalesef önce öğretmenler borca mahkum oldu şimdi de paraya ulaşmasını zorlaştırıyorlar.

Seçim öncesi atılıp tutulurken hiç bunlar yoktu değil mi azizim.

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