Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


25 Temmuz 2023 08:35
Güvenlik Soruşturması ve Açıklama Talebi Hk.

Arkadaşlar merhaba,

Bir yakınım bir kurumda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayacaktı. Ancak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesinde kendisine bir yazı tebliğ etmişler ve yazıda şu ifadeler geçiyor.

"Cumhurbaşkanına Hakaret ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından adli işlem yapılan bir şahıs ile iltisaklı olduğu ibaresi ile ilgili olarak yazılı açıklamanızı 7 gün içerisinde kurumumuza iletmeniz hususunda...

Bu kişinin kendisinin hiç bu gibi şeylerle ilgilsi yok, yazıda bu iltisaklı bağı kurulan kişinin kim olduğu da belirtilmeyince hemen kendimiz bir araştırmaya giriştik. En az 20 yıldır görüşmediği bir Babası var, kendisi buna benzer bir suçlama oldu ama beraat ettim, bir ceza almadım diyor. Muhtemelen babasının bu durumu nedeniyle açıklama istiyorlar.

Bu aşamada nasıl hareket etmeliyiz, yazılı açıklama nasıl ele alınmalı. Yazılı açıklamada bu kişi ile 20 yıldır görüşmediği, yolda görse tanımayacağını belirtse bile isterlerse bu işi uzatabilirler mi.

Deneyimli kişilerden yardımlarını rica ediyorum.

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