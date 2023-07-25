Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Temmuz 2023 08:53
Vergi Borcu Yapılandırması Hakkında

Merhaba

Öncelikle konuyu nereye açacağımı bulamadım en uygun olarak bu kategoriyi seçtim.

Arkadaşlar vergi borcumu yapılandırmıştım daha önce. İlk taksit ödemesi 31 temmuz 2023. Fakat yapılandırma taksitlerinde ilk 2 taksit tarihi aynı. Yani 31 temmuzda 2 defa yazılmış. Bu herkeste aynı mı aceba ?

teşekkürler


lakkidi
Şef
25 Temmuz 2023 08:59

evet yapılandırmalarda 2 taksit alınıyor önden diye biliyorum.


nhters
Aday Memur
25 Temmuz 2023 09:25

Yani taksit tutarı 2 bin ise ilk taksitte 4 bin mi alınacak.

lakkidi, 2 saat önce

evet yapılandırmalarda 2 taksit alınıyor önden diye biliyorum.


ahmet44mlty
Şef
25 Temmuz 2023 09:28

hocam cb kararıyla başvurular 31 mayısta bitiyordu lakın 1 ay uzatıldı.bu da ilk taksiti 1 ay öteledi.2.taksit ile aynı vade dönemıne denk getırdı.yapılandırmanın devam etmesı için ilk 2 taksıt zamanında ödenmelidir.yoksa yapılandırma bozulur bu şart.


nhters
Aday Memur
25 Temmuz 2023 09:42

anladım, teşekkürler

Peki vergi borcunu başka biri üstlenebilir mi ?. Böyle bir kanun var mı ?. Kendi üzerime işyeri açmıştım fakat işleten benim arkadaşımdı. Kendisi de söyledi eğer bana devir yapılacaksa notere gidelim diye. Böyle bir şey mümkün mü ?

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