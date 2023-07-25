KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Temmuz 2023 08:59
Çeko p3 76.7

Sizce çeko p3 te 76.7 yi görür mü 2023/1 de


nsbnr
Aday Memur
25 Temmuz 2023 09:07

görmez, mümkünsüz.


hrbyl1109
Aday Memur
25 Temmuz 2023 09:27

Çeko 79.12 son atamada şansım olur mu acaba


ömer serkan
Şube Müdürü
25 Temmuz 2023 09:48

Benim de umudum onda sgk bi alıma çıksa branş sıranız kaç?

hrbyl1109, 1 saat önce

Çeko 79.12 son atamada şansım olur mu acaba


Pegasu
Aday Memur
25 Temmuz 2023 10:40

Sözleşmeli alımlara bakın. Olma ihtimali var üstad.

hrbyl1109, 1 saat önce

Çeko 79.12 son atamada şansım olur mu acaba

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