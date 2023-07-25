Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


25 Temmuz 2023 09:04
Kuran kursu öğreticiliği alımı ne zaman gelir?

Merhabalar, Kuran kursu öğreticiliği için bekliyorum. Puanımda gayet iyi. Acaba alım ne zaman gelir bilgisi olan varsa paylaşabilir mi? Ya da herhangi bir duyumu veya haberi olan varsa patlaşabilirse çok sevinirim.

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