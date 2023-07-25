Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Temmuz 2023 09:31
Uyuyor musunuz editörler

Bu başlığı gördüğünüzde kesin uyanırsınız artık uykunuzdan, üyenin biri akşam bir başlık açmış, içerisi küfür hakaret iftira dolu, ne zaman sileceksiniz? Başka üyelerin isinlerini kullanarak hakaret ediyor niye silmediniz?


Velocıraptor
Genel Müdür
25 Temmuz 2023 09:44

Konuyu silmek yetmez. Asıl hesabıyla birlikte kapatılmalı.


Pelinin
Daire Başkanı
25 Temmuz 2023 09:47

Evet katılıyorum

Velocıraptor, 1 saat önce

Konuyu silmek yetmez. Asıl hesabıyla birlikte kapatılmalı.

Toplam 2 mesaj

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