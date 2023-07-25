Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Temmuz 2023 09:42
İstanbul tayin durdurma hakkında

Çevik kuvvette çalışıyorum atamam Antep?e çıktı bazı sebeplerden tayin durdurdum 2. Bir Emre kadar ilişiğinizi kesmeyin diye bir talimat geldi durum ne olur sonuç ne çıkar bilen varsa yazabilir mi

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