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Editörler : enginkrtpalex 10


25 Temmuz 2023 09:58
Galatasaray'ın Zaha Transferini Sky Sports Muhabiri Tanıttı.

Galatasaray'ın Zaha Transferini ünlü spor kanalı Sky Sports Muhabiri Tanıttı.

https://www.youtube.com/shorts/C9bWLSf2Y9c

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