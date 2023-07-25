Deprem Tazminatı

Arkadaşlar, daha önce 6 ay ödenecek diye açıklama yapılan deprem tazminatını Diyarbakır temmuz ayı için öğretmenlere ödemeyeceğini duyurdu. Yani 5 ay ödeyecek. Diğer deprem bölgesinde durumlar nasıl arkadaşlar?

Arkadaşlar, daha önce 6 ay ödenecek diye açıklama yapılan deprem tazminatını Diyarbakır temmuz ayı için öğretmenlere ödemeyeceğini duyurdu. Yani 5 ay ödeyecek. Diğer deprem bölgesinde durumlar nasıl arkadaşlar?