Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Temmuz 2023 10:02
Deprem Tazminatı
Arkadaşlar, daha önce 6 ay ödenecek diye açıklama yapılan deprem tazminatını Diyarbakır temmuz ayı için öğretmenlere ödemeyeceğini duyurdu. Yani 5 ay ödeyecek. Diğer deprem bölgesinde durumlar nasıl arkadaşlar?

ahir_zaman
Şef
25 Temmuz 2023 10:23

aynen kardeş idareci ve memur almaya devam öğretmen çalışmadığı için yok haziranda da 23 gün yattı zaten

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