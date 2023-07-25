Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Temmuz 2023 10:13
Kıdemli aylığı ve Ek gösterge ile alakalı

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No: 2022/25 ve Karar No: 2022/41 kararıyla sözleşmelide geçen süreler artık iyi hal için 8 yıla 1 yan derece verilmesi için geçen sürelere sayılacak. Şimdi bu süreler bu karara göre 'kıdem aylığı' ve 'ek göstergeye' de yansıyacak mı?


umutXx
Aday Memur
25 Temmuz 2023 10:43

derece verilmesi demek, zaten diğerlerine de etki ediyor demektir. yani o dereceden maaş ve ekders alacaksınız demektir.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 ve 2025 yılı Toplu Sözleşme2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımTemmuz enflasyonu tahminleriKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiYeşil pasaport8077 TL seyyanen zam hakkında bilgi500 TL lik Banknotlar ÇıkıyorKamudaki Şeflere Acil Maaş Düzenlemesi YapılmalıYabancı Dil TazminatıToplu Sözleşmede Şefler için İstenilen Talepler

Sözlük

ifşa 3 kabak çiçeği dolması 1 belma zerafeti 2 vermem seni ellere 3 Mihriban 4 böğürtlen reçeli 1 neden memurlar net 2 aşure 1 yüzleşmek 1 televizyonda müzik kanalı izleme 2

Son Haberler

'Marmaray Avrupa ktası nüfusundan daha fazla yolcu taşıdı'Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandıTürkiye'de geçen yıl 69 bin 211 kitap yayımlandıVeri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğüne istisna kriterinde değişiklik yapıldıBakan Yerlikaya: Can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar yapılmamıştır

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark