Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Temmuz 2023 10:31
Memurlar.net lutfen haber yap!!!

Deprem bolgesine gorevlendirmeler devam ediyor. Boyle bi sacmalik olamaz. Bi sürü adamin tayini cikti deprem bolgelerine bu halen neyin gorevlendirmesi??? Ne zaman bitecek bu gorevlendirmeler.


solder312131
Memur
25 Temmuz 2023 10:35
Deprem bölgesine gelinen 15-20 günlük görevlendirmelere gerçekten ihtiyaç var antakyadayim mesela hiç öyle bir sürü kişi gitti diye bişey şehir bitmiş şehir hala kötü durumda görevlendirme bitmesi demek buranın normal kadrosunun ev yüzü görmemesi demek olur. Ama üç aylık görevlendirmede yorabilir
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