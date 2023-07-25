Memurlar.net lutfen haber yap!!!

Deprem bölgesine gelinen 15-20 günlük görevlendirmelere gerçekten ihtiyaç var antakyadayim mesela hiç öyle bir sürü kişi gitti diye bişey şehir bitmiş şehir hala kötü durumda görevlendirme bitmesi demek buranın normal kadrosunun ev yüzü görmemesi demek olur. Ama üç aylık görevlendirmede yorabilir

Deprem bölgesine gelinen 15-20 günlük görevlendirmelere gerçekten ihtiyaç var antakyadayim mesela hiç öyle bir sürü kişi gitti diye bişey şehir bitmiş şehir hala kötü durumda görevlendirme bitmesi demek buranın normal kadrosunun ev yüzü görmemesi demek olur. Ama üç aylık görevlendirmede yorabilir