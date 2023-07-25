Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


25 Temmuz 2023 10:44
Maaş robotu hakkında

Son oransal ve seyyanen zamdan önce maaş robotu aldığım maaşı üç aşağı beş yukarı doğru gösteriyordu ama şimdi robottan 2.500 tl kadar az aldım. Hangisi doğru acaba fikri olan var mı?


biochemical
Aday Memur
25 Temmuz 2023 11:03
Vergi dilimi?

kermejin
Şef
25 Temmuz 2023 11:04
kesintiler ayni hocam
biochemical, 2 saat önce
Vergi dilimi?
Toplam 2 mesaj

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