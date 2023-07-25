Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Temmuz 2023 11:21
Aile sağlığına geçiş hak.

Ben 3 yıldır devlet hastanesinde çalışıyorum. Toplu kadroya geçiş ile kadrolu oldum. Aile sağlığında hemşire olmak için 4 yıl doldurma şartı var mı ?

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