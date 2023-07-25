Mühendislere çok ciddi zam muhendislerimize hayırlı olsun

İlave ek ödeme olarak 131. Maddede 25bin kat sayıdan 12500tl

Özel himzet tanımayı 61. Madde de 100 puan artışı ve özel hizmet tazminatı 9500*(aylık kat sayı)/100 1 puana karşılık gelir 100puan artış 10.000tl artışa

Ek ödeme artışı 74. Madde de 20 puanlık artışin yanması 4000 TL artışa

Arazi tazminatlari 85. Madde 3-2-1.2 kat sayıları 5-3-2 katsayilarinda artırılması %60 artisa

Ve en büyük tazminat artışı olarak gösterilen yukarıdakilerinden daha çok olması beklenilen 118. Madde de yer alan büyük proje tazminatı geliyor

Sadece bunlar ile 35binlim artış+ büyük proje tazminatına 6aylik istenilen %45 zam ile 51bin TL + büyük proje tazminatı

Ek olarak

Kira yaridimi, milli bayramlar, es yardımı gibi şeyler dahil edilmedi