Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Temmuz 2023 11:51
Mühendislere çok ciddi zam muhendislerimize hayırlı olsun

İlave ek ödeme olarak 131. Maddede 25bin kat sayıdan 12500tl

Özel himzet tanımayı 61. Madde de 100 puan artışı ve özel hizmet tazminatı 9500*(aylık kat sayı)/100 1 puana karşılık gelir 100puan artış 10.000tl artışa

Ek ödeme artışı 74. Madde de 20 puanlık artışin yanması 4000 TL artışa

Arazi tazminatlari 85. Madde 3-2-1.2 kat sayıları 5-3-2 katsayilarinda artırılması %60 artisa

Ve en büyük tazminat artışı olarak gösterilen yukarıdakilerinden daha çok olması beklenilen 118. Madde de yer alan büyük proje tazminatı geliyor

Sadece bunlar ile 35binlim artış+ büyük proje tazminatına 6aylik istenilen %45 zam ile 51bin TL + büyük proje tazminatı

Ek olarak

Kira yaridimi, milli bayramlar, es yardımı gibi şeyler dahil edilmedi


wuhanlı
Müsteşar Yardımcısı
25 Temmuz 2023 11:57

Memursenin mühendisler için istenilen tüm maddeleri geçerse 2024un ilk 6 ayında

Yeni başlayan evli mühendis 28bin TL ile başlıyordu normalde temmuz zamları sonrası

28bin +51bin + büyük proje tazminatı+ 7600+ 2bin es yardımı + 1600(22bine tamamlamak için ek istenilen ücret) le en az

90bin +büyük proje tazminatı ile göreve başlayacak + milli bayramlarda da tazminatlar alacak ek olarak


wuhanlı
Müsteşar Yardımcısı
25 Temmuz 2023 11:58

Kaynak: memursenin açıkladığı 120maddesinde bakabilirsiniz

Ücretler hesaplanarak mutemetten yardım alınmıştır ve aylık taban kat sayısı 0.5 olarak güncel kat sayı olarak hesaplanmistir


wuhanlı
Müsteşar Yardımcısı
25 Temmuz 2023 12:05

Özelden tüm maddeleri görmek isteyen mühendis arkadaslarimiz olmuş

https://www.memursen.org.tr/memur-sen-toplu-sozlesme-tekliflerini-bakan-isikhana-teslim-etti

Yukarıdaki verilen tüm maddeleri buradan bakabilirsiniz

Ve taban kat sayının daha düşük olduğunu söyleyenler var, temmuzdaki kat sayı bu oldu özelde dediğiniz 0.41 kat sayı 1 Ocak için geçerliydi

Hazine ve Maliye Bakanlığının genelgesine göre; 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle belirlenecek aylık katsayı 0,509796,


zmac
Memur
25 Temmuz 2023 12:37
Bu taleplerde ne kdr ısrarcı olacaklar ne kadarı geçecek önemli olan o.

Android60
Daire Başkanı
25 Temmuz 2023 12:39

Mühendislere zamma gerek yok parayı kırıyorlar zaten

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