Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


25 Temmuz 2023 11:56
Memur kadrosundan bilgisayar işletmeni kadrosuna geçiş

Belediyede 6 yıldır memur olarak çalışıyorum.Bilgisayar işletmeni kadrosuna geçmek istiyorum.Bunun için ya 2 dönem bilgisayar dersi görmüş olmak veya serfifika almak gerekiyormuş.Ben üniversitede temel bilgi teknolojileri ve kamu yönetiminde bilgi teknolojileri ve e devlet dersi gördüm.Ayrıca açıktan adalet okuyorum orada 2 dönem bilgisayar dersi aldım.Sertifikasız bilgisayar işletmeni kadrosuna geçebilir miyim.

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