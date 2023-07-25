Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


25 Temmuz 2023 12:05
DİB Görevde yükselme sınavı ne zaman yapılır?
Görevde yükselme sınavı tahmini ne zaman olur bilenler var mı?

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