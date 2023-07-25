Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Temmuz 2023 12:20
Bunu siz istediniz

Madem bu başlık kalkmayacak, memurlar net yönetimine mail atıcam sizi de şikayet edicem sayın editörler


bulaşşıkk
Aday Memur
25 Temmuz 2023 12:50

Afferim sana. Şimdi onlar düşünsün.

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