Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Temmuz 2023 12:41
Mart 2023 İlk Ataması Görevlendirme Onayı gelen var mı?

Merhaba sayın hocalarım,

Mart 2023 İlk Ataması Görevlendirme Onayı gelen var mı? Ya da onayın ne zaman geleceği ile ilgili fikri olan var mı?

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