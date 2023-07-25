Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Temmuz 2023 13:20
Maaş hk

19 temmuzda tibbi sekreter olarak iş başı yaptım maaş henüz yatmadı ne zaman yatar yatarsa kaç yatar bilgisi olan var mı

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