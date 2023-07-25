Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Temmuz 2023 13:34
Cte Görevde Yükselme Şeflik sınavı

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde münhal bulunan Kurum 2. Müdürü, Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcılığı, Şef, İdare Memuru, İnfaz ve Koruma Başmemuru, Sayman ve Memur unvanlarına görevde yükselme suretiyle, Öğretmen, Sosyal Çalışmacı, Makine Mühendisi, Gıda Mühendisi, Çevre Mühendisi, Tekstil Mühendisi, Makine Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Bilgisayar Teknisyeni, Mobilya Dekorasyon Teknisyeni, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Sıhhi Tesisat Teknisyeni unvanlı kadrolara unvan değişikliği suretiyle atama yapılmak üzere liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel plânlaması esas alınarak 28.10.2005 tarih ve 25980 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde ?Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı? yapılacaktır.

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