Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Temmuz 2023 13:34
İdareci atama

Arkadaşlar yeniden görevlendirilen idareci atamalarında boş kalan okul ilk atamaya açılır mi


Yondaimeminato
Şef
25 Temmuz 2023 13:36

Evet hocam, boş kalan yerler sınavla atanacak kişiler için açılıyor. Yıllar önce mülakat adı altında sendikaların eteğine tutunup yerleşenler güzel yerleri kendi aralarında değiştiriyor, sınavla girenler onlarda arta kalan yerleri tercih ediyorlar.

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