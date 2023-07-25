Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Temmuz 2023 13:35
Yks görev ücreti
Sınav görevi ücreti ne zaman yatacak bilen var mı

m.kardes
Şube Müdürü
25 Temmuz 2023 13:40

Daha LGS yatmadı desek :)

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıBu Nasıl Ekonomik Kriz?abilerim bi bakar misiniz rica etsemPolisin neden tek derdi para?Bingol polis evi26 Nisan açığa alınanlarEş yardımı artmalıdır!Mazeret Dilekcesiİdareden mahkemesinden iade alan polislerin geriye dönük haklariPöh hakkinda

Sözlük

Ankarada aşık olmak 4 kabak çiçeği dolması 1 duvar yazıları 1 Deprem 2 insan hayal ettiği müddetçe yaşar 2 yüzleşmek 3 Mihriban 5 belma zerafeti 6 erik ağacı 3 emir talha altunbaş 1

Son Haberler

Bakan Işıkhan: Görüşmeleri inşallah uzlaşmayla sonlandıracağızFETÖ'nün güncel ve finansal yapılanmasından 14 şüpheli yakalandıEbelik bölümüne veteriner doçenti ilanıErdoğan, Şimşek ve Merkez Bankası ekibine 'dikkatli olun' demişYunanistan sınırında 7'si FETÖ mensubu 8 kişi yakalandı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark