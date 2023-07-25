Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Temmuz 2023 13:41
Sıra tahsisli Lojmanda hakkım yendi.

Arkadaşlar sıra tahsisli lojmanda hakkım yendi. Olayı özetliyorum.

beraber aynı puanda olduğum arkadaşım benim önümde eşi çalışıyor, benimde eşim çalışırken işten ayrılıyor bunu personel kalemine bildirmeme rağmen unutularak lojman listesi güncellenmiyor ordan gelecek 1 puan ile önümde olan arkadasın önüne geçerek lojmana girecektim.ama güncellenmediği için arkadaşım benim hakkım olan lojmana giriyor. şuanki sıralamadaki yerim 18-20lerdeyim. bu durumda yapacak birşey yok yeni sırasını beklicek deniyor. Bu konuda ne yapılabilir. Lojman konusunda mağduriyet yaşayan arkadaşlar ne yaptılar

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