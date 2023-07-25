Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Temmuz 2023 13:46
Yeni verilen kışlık bot sorunu

Örs-El marka verilen botların kalıbı çok dar. Firma ile iletişim kuramıyorum. Telefon numarasına bakan açan yok. Numara değişimi yapmak için nasıl bir yol izleyebilirim.

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