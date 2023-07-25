KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


25 Temmuz 2023 13:52
Merkezi atama

3001 kodlularda en düşük taşra mı yoksa büyükşehirler mi kapatır? Bir de normalde 7 gün içinde açıklanırdı acaba bu hafta açıklanır mı ?


Normalbiri123
Aday Memur
25 Temmuz 2023 13:53

En düşük hizmetli kaç ile kapatır


Mervozkul
Aday Memur
25 Temmuz 2023 14:02
Ben 86.5 ile, 1. Ege Üniversitesi 2. İzmir Gib - Hizmetli 3. Balikesir Gib - Hizmetli yazdım. Sonuçlar bu sefer baya uzadı. Ösym yi de aradım bilmiyoruz diyorlar.

Hatft443
Aday Memur
25 Temmuz 2023 14:02

Hizmetli 80 altına inmez

Normalbiri123, 51 dk. önce

En düşük hizmetli kaç ile kapatır

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