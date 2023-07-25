Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Temmuz 2023 13:59
Aday memur soruşturma

Öncelikle merhabalar, Aday memurum ve yaklaşık 3 ay önce alkollü bir şahıs grup olarak bizleri cimlere şikayet etmiş bu şikayet ise; benimle ilgilenilmedi, bekletildim, el kaldırıldı vs. tarzında ben şahıs geldiği sırada dışarda idim şahısla mülaki olmadım kamera kaydı da bulunmakta ve ben kamera kaydı içerisinde bir kere bulunuyorum ve şahsa çay ikram ediyorum bunun dışında da şahısla mülaki olmadım ve sonuç olarak soruşturma açıldı bütün gruba bu dolaydan dolay bir ceza alarmıyım aday memur olarak? ( şahıs ise alkollü olduğu için sabah saatlerine kadar bekledi )


Kosovali7171
Şef
25 Temmuz 2023 14:02
Hiç birşey olmaz

jemalll98
25 Temmuz 2023 14:04

Peki bu olaydan dolay asaletin, gelme süresi uzayabilir mi?


masterrrrr
Memur
25 Temmuz 2023 14:05

En ufak bir ceza bile almazsin rahat ol.


jemalll98
25 Temmuz 2023 14:12

teşekkür ederim cevaplarınız için


xLmx
Memur
25 Temmuz 2023 14:26
alışırsın bu tarz şikayetlere devrem . bende başta böyleydim. sana dönüşü bile olmaz tutanağı tutar verirsiniz. zaten şeflerin halleder

jemalll98
25 Temmuz 2023 14:42

öyle öyle ama işte soruşturma açılınca insan merak ediyor

xLmx, 18 dk. önce
alışırsın bu tarz şikayetlere devrem . bende başta böyleydim. sana dönüşü bile olmaz tutanağı tutar verirsiniz. zaten şeflerin halleder
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