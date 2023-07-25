KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


25 Temmuz 2023 14:01
Kpss2023 soruları komple bakış

Bu lanet sisteme ne kadar sövsem az ama kendisine Türkçeci diyen açsın da bir baksın şu sorulara aisten. Özellikle noktalama sorusunda nasıl virgülden önce noktalı virgül geliyor bir bana mı virgül olmadan noktalı virgül gelmez öğretildi acaba? Hadi bunu yanlış öğrendim bu yorum sorularını kim yorumladı acaba? Yazık gerçekten insanların hayatıyla oynamak bu kadar kolay olmamalı.

Çok Yazılan Konular

GUY'a veya DUY'a Polislikten geçmiş olan var mı ?2023 Adli Yargi Sinavi666 Sayılı KHK ve Üst Kurul Uzman/Yrd DurumuMezunlardan adli yargı mülakatına hak kazananlar

Sözlük

asansör 1 oppenheımer 6 doğum günü pastası 1 televizyonda müzik kanalı izleme 3 insan hayal ettiği müddetçe yaşar 2 buda geçer 2 yüzleşmek 3 ortalama ömür 3 javier bardem 1 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

Türkiye'de 'fabrika çıkışlı ikinci el araç' dönemi başladıBakan Işıkhan: Görüşmeleri inşallah uzlaşmayla sonlandıracağızFETÖ'nün güncel ve finansal yapılanmasından 14 şüpheli yakalandıEbelik bölümüne veteriner doçenti ilanıErdoğan, Şimşek ve Merkez Bankası ekibine 'dikkatli olun' demiş

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark