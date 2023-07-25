Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Temmuz 2023 14:07
memur-sen: iki yılda toplam yüzde 110'luk artış talep edildi.

memur-sen ( yetkili sendika)in iki yılda yüzde 110 luk artış talebi gerçekleşirse bu sizce yeterli olur mu örneğin 2021 temmuz ayında 1.25 lira olan ekmek şu an 7.5 lira ise( 5 katına çıkmış) memursen in 2 yıl için zam talebi sizce yüzde kaç olmalı.

Ayrıca memursen in bu talebini samimi buluyor musunuz?


Pelinin
Daire Başkanı
25 Temmuz 2023 14:24

Çok düşük bir oran


halis4242
Genel Müdür
25 Temmuz 2023 14:31

Bu 2 yılın enflasyonu %300 çıkar yine zararda kalırız, iktidar hesabını iyi yapıyor, bizim sendikalarda ileri görüşlülük kabiliyeti hiç yok ki!!?

Herkes öğretmene kitleme peşinde, kitleyin bakalım, bir gün size de bi kitleyen çıkar!!?

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