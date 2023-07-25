Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


25 Temmuz 2023 14:13
Ortaokul Öğrencilerine Feryadımdır

Ah ortaokul öğrencileri...

Karşınızda nasıl bir hayat, hayatın doğurduğu nasıl bir insanlık ve insanlar var bilemezsiniz.....

Bir anınızı dahi boş geçirmeden çalışın iş bulun bulamazsanız iş üretin okul dışında.

Nice üniversitelileri görmüyor musunuz ki mezun oldukları fakülteden çıktıklarında hayata dair hiçbir bilgileri yok yani insan piyasasını tanımıyorlar....

Ezmezsen ezilirsin denilen olmaz olası hayat kuralını yaşayarak acı acı tecrübe ediyorlar...

Sizden okul birinciliği isteyen yok

Sizden sadece ve sadece mücadeleci olmanızı istiyoruz.

Hakkını savunamayan korkak, utangaç, aşağılık kompleksli bir insan olmak istiyorsanız tabiiki kendinizi rahata verin.

Yıllar sonra çıkıyor acısı.......

Mücadele Ruhu !

Mücadele Ruhu !

Mücadele Ruhu !

hem de ortaokuldan başlayarak..... Haydi !

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