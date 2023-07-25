Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


25 Temmuz 2023 14:35
Ortopedi

s1 vertebra posterior elemanlarda füzyon defekti şüpheli gözlenmiştir röntgen raporunda bu yaziyor doktor kağıda madde 63 a1 e girer yazdı heyet bekliyorum elenir miyim herhangi bir şikayetim olmadi 18 senedir

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