Kamu mühendislerinin sendika hareketi (istifa,katılım Hk.)

Merhaba arkadaşlar, kamu mühendislerinin derdinden sadece kamu mühendisleri anlıyor.

sendikaların genel yapısı işçi ya da idari memur ile örülü. devlette en hak kaybına uğrayan bizleri temsil edecek bir sendika olmadığı gibi yanından yöresinden katıldığımız sendikalar haklı taleplerimizi, kendi taleplerine evirip taleplerimizi tam olarak iletmiyorlar. bu durum bir ihtiyacı doğuruyor. kamu mühendis sendikası. bunun için fikirden ilgiden öte çaba içinde olmalıyız. ankara merkezdeki arkadaşlarımızın manevra ve temsil imkanları daha fazladır. fakat taşradan olağanca kuvvetle destekleriz. mühendisliğin, bilimin kuşattığı bir ortamda hanımefendiliğimiz ve beyefendiliğimiz ile örnek olacağımız bir sendikaya ihtiyaç var.

ülkenin içinde bulunduğu ekonomik dar boğaz ve ekonomik buhran birçok meslektaşımızı istifa ile yurtdışına göçmeye ikna etmiştir. ne zaman hak aramaya dair cümleler kursak siyaset yapmakla itham olunduk. hayatın olağan akışına aykırı olan susmak, çözüm değildir.

sinmek, mühendise yakışmaz. mühendis, hem devletini hem de milletini düşünür. ama herkese haklar verilirken mühendisi küstürmek hem devlete hem de millete kayıptır.

Derhal Sendikamızın kurulması gerekmektedir. Bu mesleğin etiğini, ilerisini ve varlığını korumaya yönelik olmalıdır.

Geminin kaptanı mühendistir.